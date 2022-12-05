Автомобиль сбил подростка в Сызрани

Автомобиль сбил 13-летнего подростка в Сызрани в Самарской области. Об этом пишет в понедельник, 5 декабря, НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 4 декабря. в 14:15. 74-летний мужчина за рулем Chevrolet Lacetti ехал по улице Челюскинцев. У дома № 42 при повороте направо он наехал на подростка, который вместе с матерью пересекал нерегулируемый пешеходный переход. Ребенка доставили в медицинское учреждение, ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса на трассе Южно-Сахалинск — Холмск. От удара легковушку разорвало на части, фрагменты разбросало по дороге на десятки метров. Водитель легковушки находится в тяжелом состоянии, пассажиры автобуса не пострадали.