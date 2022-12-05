В Ульяновске за неделю снесли 42 аварийных дерева

За неделю в Ульяновске снесли 42 аварийных дерева. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Больше всего деревьев — 17 — убрали в Засвияжском районе. 12 деревьев снесли на территории Ленинского района. 11 — в Железнодорожном районе. Еще два — в Левобережье.

«По заявкам руководства школы, спортивного клуба «Борец» и жителей близлежащих домов на прилегающей к лицею территории спилено девять деревьев», — также рассказали в администрации.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что в Омске «зеленая комиссия» отклонила часть заявок на снос старовозрастных деревьев на набережной Тухачевского, улицах Рабиновича и Интернациональная. Работы перенесли на следующий год.