В ноябре в Калужской области поженились 704 пары

В Калужской области в ноябре зарегистрировали 704 брака. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на местное управление ЗАГС.

Больше всего пар поженились в Калуге и Обнинске, а также в Боровском и Малоярославецком районах.

Также в этом месяце 442 пары решили развестись.

Как пишет газета, в ноябре в регионе родились 199 мальчиков и 183 девочки, в их числе — шесть двоен. Чаще всего калужане становились родителями в возрасте от 30 до 34 лет.

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