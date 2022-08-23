Эксперт рассказал о способе сэкономить на ипотеке многодетным семьям

Финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал, как можно быстро погасить ипотеку многодетным семьям.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 23 августа, специалист посоветовал обратить внимание на программу поддержки семей с тремя детьми и более, а также на льготные условия кредитования.

«Субсидия на ипотеку для семей с тремя и более детьми начала работать еще в 2019 году. И сразу начала пользоваться большим спросом», — отметил Лашко.

Так, многодетные семьи могут рассчитывать на 450 тыс. рублей от государства для погашения кредитных обязательств на имущество перед банком. Программа распространяется на семьи, в которых воспитываются трое и более детей. При этом важно, чтобы последний ребенок был рожден не раньше 1 января 2019 года. Субсидии действуют на все ипотечные кредиты, оформленные до 1 июля 2024 года.

Потратить деньги можно на жилищную ипотеку от покупки квартиры до строительства дома. Средства субсидии перечисляются напрямую в банк, на руки получателям не выдаются, отмечает телеканал «360». Распространяется программа только на уже оформленные кредиты. Использовать средства в качестве первого взноса не получится.

Лашко уточнил, что заявление на субсидию можно через банк подать после оформления ипотеки. Помимо самого бланка заявления семье понадобятся оригиналы и копии паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи, СНИЛС всех членов семьи, свидетельство о заключении брака или разводе, кредитный договор с банком, договор на покупку данной недвижимости. Полный перечень необходимых документов лучше уточнить у сотрудников кредитной организации заранее.

Срок выплаты субсидии составляет до 30 календарных дней. Субсидию по погашению ипотеки многодетным семьям можно использовать вместе с маткапиталом.

Причиной отказа в субсидии чаще всего становится отсутствие российского гражданства у детей или их родителей. Гражданами РФ должны быть все члены семьи. Также в расчет не входят дети, на которых родителей лишили родительских прав.

Ранее в августе президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет право использовать средства материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, пишет НСН.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России повышаются лимиты льготной и семейной ипотеки, максимальная сумма кредита составит 30 млн рублей. Он напомнил, что ранее лимит для льготной ипотеки со ставкой 9% составлял 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов страны — 6 млн, сообщает телеканал «Звезда». В июне Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.