В Дюссельдорфе закрыли рождественские рынки из-за анонимного звонка с угрозами

Полиция немецкого Дюссельдорфа (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) закрыла все рождественские рынки в городе на несколько часов после анонимного звонка с угрозами. Об этом 5 декабря сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Многочисленные экстренные службы, некоторые из них хорошо вооружены, дежурили по городу, охраняя рыночные площади и улицы. Подъезды были заблокированы, полицейские машины расположились на близлежащих улицах», — говорится в материале.

По информации газеты, расчищать рынки начали в понедельник в районе 15:00 (17:00 мск) после анонимного звонка с угрозами. Неизвестный мужчина пообещал снести рынок на грузовике — именно так был совершен теракт в 2016 году в Берлине.

Однако уже через три часа полицейские завершили операцию. Никаких улик и подозрительных вещей найдено не было.

В середине августа сотрудники пожарно-спасательных служб эвакуировали около 40 человек из-за угрозы взрыва в клинике города Бремерхафен на северо-западе Германии. По данным местных СМИ, информация о заложенной бомбе не подтвердилась, полиция не обнаружила в здании взрывного устройства.