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Из больницы в ФРГ эвакуировали около 40 человек из-за угрозы взрыва

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Фото: ТАСС/DPA/Bodo Marks
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Крупномасштабная полицейская операция прошла в клинике города Бремерхафен на северо-западе Германии, сотрудники пожарно-спасательных служб эвакуировали около 40 человек из-за угрозы взрыва. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили местные правоохранительные органы в Twitter.

«Пожарно-спасательные службы в настоящее время эвакуируют пациентов из больницы», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в клинике находилось около 40 человек.

По данным агентства DPA, информация о заложенной бомбе не подтвердилась, полиция не обнаружила в здании взрывное устройство.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что более 80 жителей города Левин в Новой Зеландии эвакуировали в связи с угрозой взрыва или химической атаки.

По имеющейся информации, неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов и угрожал взорвать имеющиеся у него химикаты. Из соображений безопасности было решено вывезти людей из ближайших районов.

Всем эвакуированным предоставили необходимую помощь и обеспечили временное размещение. Кроме того, работники спецслужб предупредили жителей еще 40 домов о возможных рисках и призвали быть готовыми переместиться в безопасный район при необходимости.

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