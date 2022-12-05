Китайские хакеры украли $20 млн коронавирусных пособий в США

Секретная служба США подозревает китайских хакеров, связанных с правительством, в краже $20 млн в виде пособий, выделенных в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Об этом 5 декабря сообщает NBC News.

Телеканал, ссылаясь на данные Секретной службы, сообщает, что речь идет о хакерской группировке APT41, «спонсируемой китайским государством». В США считают, что она сыграла «заметную роль» в хищении средств.

Уточняется, что с 2020 года хакеры украли не менее $20 млн в виде пособий, охватив 2 тыс. счетов и более 40 тыс. финансовых операций. В частности, пострадали счета фонда страхования по безработице и управления по делам малого бизнеса более чем в 10 штатах.

В настоящее время удалось вернуть половину украденных средств, уточняет телеканал.

27 сентября сообщалось, что сотрудники Агентства национальной безопасности (АНБ) США, совершившие кибератаку на китайский Северо-Западный политехнический университет, планировали получить контроль над оборудованием вуза, а также украсть личные данные граждан Китайской Народной Республики (КНР).

11 марта агентство «Синьхуа» сообщило, что иностранные хакеры, преимущественно из США, взламывают компьютеры в Китае, а затем через них атакуют Россию, Украину и Белоруссию.