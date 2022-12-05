В Швеции жертвами перестрелок в 2022 году стали рекордные 60 человек
В Швеции жертвами перестрелок в 2022 году стали рекордные 60 человек. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило издание Aftonbladet.
Уточняется, что предыдущий рекорд был установлен в 2020 году. Тогда в стране в результате перестрелок погибло 47 человек.
По информации издания, семь из указанных 60 убийств были совершены в городе Сёдертелье, три — в течение одной недели.
Как утверждают власти города, перестрелки происходят из-за разборок в среде организованной преступности, в которую вовлечены молодые люди. Отмечается, что арестованы и подозреваются в убийстве или соучастии в убийстве несколько подростков.
Глава национальной полиции Андерс Торнберг на пресс-конференции на прошлой неделе назвал ситуацию с организованной преступностью в Швеции особенно серьезной.
Ранее, в октябре 2021 года, в Стокгольме в результате перестрелки был убит шведский рэпер Эйнар (Нильс Эйнар Грёнберг). 19-летний рэпер получил несколько огнестрельных ранений. Предполагается, что стрельба связана с конфликтом между бандами в городе. Уточнялось, что незадолго до случившегося рэпер получал несколько угроз.