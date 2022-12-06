Несколько дней подряд доллар и евро всё сильнее и заметнее продавливают российский рубль вниз. Особенно яркая картина рисуется в паре с европейской валютой: на бирже за нее дают более 66 рублей — на 10 больше, чем пару месяцев назад.

Обычно падение рубля — это сезонное явление, и оно вызывает мало интереса у широкой публики. Российская валюта к концу осени довольно часто снижается вместе с ценами на нефть, поскольку в северном полушарии падает автомобильный трафик.

В этом году всё совсем не так. Цена на нефть со своих годовых максимумов (около $125 по Brent) начала падать планомерно с июня аж до самого конца ноября. И связано это было с событиями на Украине — нефть «остывала» после весеннего ажиотажа.

В итоге к началу декабря бочка стоила под $90 долларов — ровно как и в начале февраля. То есть рынок переварил все события, включая санкции против России, ожидаемые эмбарго, введение потолка цен, остановку танкеров в Босфоре и многое другое.

Но рубль вс` равно падает. Доллар в конце сентября, почти никому не нужный, продавали по 56 рублей, евро стоил на бирже примерно столь же. В «бумажных» обменниках оба были примерно по 60, и это был рекордно низкий ценник за целых восемь лет.

Ситуация была настолько необычной, что Минфин, отчаявшись дождаться более слабого рубля, который необходим бюджету для снижения дефицита, начал резко наращивать долг. Словесные и негласные интервенции, которые государство проводило еще с весны, не помогали валюте вырасти против рубля.

И вот рубль начал падать сам. Всего через пару месяцев доллар поднялся с 56 до 62,5 рубля (+12%), евро — выше 66 (+18%). Это больше, чем можно было заработать на рублевых вкладах за целый год. И, судя по настроениям на рынке опционов, публика ждет доллар по 65 и евро по 70 в следующем году.

Столь резкий разворот в настроениях спекулянтов связан с вполне конкретным фактором — ухудшением торгового баланса. Вернее, с фактическим падением спроса на рубли со стороны экспортеров. Подтверждающих цифр пока нет, но косвенно речь именно в этом.

Последние месяцы рынок жил в режиме валютного «замещения»: российский экспорт целиком конвертировал выручку в рубли, чтобы токсичные доллары и евро не задерживались на счетах в российских банках. Это привело к виртуальному вытеснению западных валют из внешней торговли.

Сейчас — при абсолютно стабильной и даже растущей в декабре нефти — мы видим, как плавно уходят объемы торгов валютой (1,1 млрд по доллару 2 декабря против 1,6–2,6 млрд в день в октябре и ноябре). То есть напрашивается вывод, что возможно экспорт пошел вниз. И вероятно конвертировать стали меньше.

Это и есть отложенный эффект санкций, про который начали уже потихоньку забывать. После введения потолка цен для российской нефти продавать ее, по всей видимости, станет труднее. Отсюда — такой странный провал рубля на ровном, казалось бы, месте.

Это говорит простому россиянину о двух вещах. Во-первых, момент для покупки дешевой валюты, скорее всего, упущен. Откат обратно вниз доллара и особенно евро (он сейчас растет и против доллара тоже) маловероятен. Рынок поменялся не в пользу рубля.

Во-вторых, потенциал роста валют пока не ясен — поскольку непонятно, насколько прилежно другие страны (южные и восточные) будут выполнять новые санкции и насколько большую скидку российские компании будут вынуждены им давать.

В итоге мы имеем ситуацию, когда рубль начал сдавать позиции, и это уже сложившийся тренд. А значит, его нужно учитывать в своей личной финансовой стратегии. В частности, не забывать хотя бы часть сбережений держать в твердых валютах и активах.

Не обязательно в американских долларах. Можно в юане или гонконгском долларе (тоже +12% за два месяца) или хотя бы в золоте. Либо в акциях экспортеров. Как говорится, акции нефтяников — последний уходящий поезд, следующий за снижающимся рублем. Они часто растут вслед за твердыми валютами.

Автор – эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора