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СМИ узнали о возвращении на Украину побывавшего в плену британского наемника

Британский наемник Пиннер, побывавший в плену в ДНР, вернулся на Украину
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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Британский наемник Шон Пиннер, который ранее участвовал в боевых действиях на украинской стороне и попал в плен, вернулся на Украину. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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«49-летний Шон вылетел обратно на Украину менее чем через 10 недель после того, как был освобожден» в результате обмена заключенными», — говорится в тексте.

Сообщается, что Пиннер пообещал своей маме и сыну «больше не воевать на передовой», но настоял на том, чтобы «вернуться в зону боевых действий», чтобы «быть со своей женой, украинским гуманитарным работником Ларисой», передает RT.

Обмен пленными между Киевом и Москвой, в рамках которого обменяли Пиннера, состоялся в ночь на 22 сентября. Как позже рассказал журналистам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, Киев получил 215 военнослужащих, в числе которых бойцы группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ).

Москва в обмен на них получила 55 своих военных и украинского политика, главу политсовета упраздненной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого на Украине обвинили в госизмене.

Также Киеву были переданы 10 иностранцев, которые участвовали в боевых действиях на украинской стороне. Речь шла о гражданах Великобритании, Марокко, США, Хорватии и Швеции — как минимум трое из них (непосредственно Пиннер и Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим) были приговорены в ДНР к смертной казни.

В июне Верховный суд ДНР признал Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц, передает НСН.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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