Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Петрозаводске
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины во время пожара в многоквартирном доме в Петрозаводске. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Пожар произошел в ночь на 3 декабря в доме на улице Судостроительной. Во время ликвидации горения обнаружено тело мужчины 1954 года рождения, на момент возгорания он находился в квартире один. Очаг пожара находился в жилой комнате, пишет ИА «Карелinform».
Следователи проводят проверку для установления обстоятельств происшествия. Для выявлена точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее в этот день сообщалось, что тела двух женщин обнаружили после ликвидации пожара в частном доме во Владивостоке. Площадь горения составила около 40 кв. м.