Два человека погибли при пожаре в жилом доме во Владивостоке
Тела двух женщин обнаружили после ликвидации пожара в частном доме во Владивостоке. Специалисты устанавливают причины горения.
Информация о возгорании поступила в ночь на 5 декабря с улицы Пугачева. Огонь охватил частный жилой дом на площади около 40 кв. м, сообщает ИА PrimaMedia. Во время тушения пожарные обнаружили тела женщин 1977 и 1982 годов рождения.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС и следователи. В тушении пожара участвовали больше 20 человек и пять единиц техники.
Ранее в этот день сообщалось о пожаре в коттедже в Казани. После тушения в здании обнаружили тело 48-летнего мужчины.