Диагностический центр построят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде построят медицинский диагностический центр. Его планируют возвести на территории Автозаводского района.

ИА «НьюсНН» со ссылкой на данные регионального министерства градостроительства пишет, что проект создавала компания «ОО-Оргтехстрой». Здание будет одноэтажным с парковкой для посетителей.

Вопрос о строительстве центра рассматривали на заседании архитектурного совета в октябре. Тогда решили утвердить подготовленные эскизы для дальнейшего проектирования, но с условием доработки архитектурного облика объекта.

Ранее власти Нижнего Новгорода приняли решение построить поликлинику в Советском районе города. Стоимость строительства оценивается в 632 млн рублей.