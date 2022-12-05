Владельца затонувшего самодельного катамарана будут судить в Приангарье

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении владельца самодельного катамарана, затонувшего в озере Байкал. В воде оказались восемь человек.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый самостоятельно изготовил судно и начал без лицензии предлагать гражданам прогулки по Байкалу. При этом катамаран не отвечал требованиям и нормам пассажирских перевозок. Днем 17 августа в районе местности Идиба во время экскурсии произошла аварийная ситуация, в результате которой судно разрушилось, восемь человек оказались в воде. Пострадавшие самостоятельно добрались до берега вплавь.

Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Владелец катамарана признал вину в полном объеме, пишет ИА IrkutskMedia.

Обвинительное заключение утверждено Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой. Материалы дела направлены в Ольхонский районный суд.