Всплытие подскажет

Генеральный директор «С7 Космические транспортные системы» («дочка» крупнейшей частной авиакомпании России S7) Евгений Елин в ходе международного форума-выставки «Российский промышленник» заявил, что обсуждаются планы по передаче плавучего космодрома «Морской старт» государству. Новость взбудоражила околокосмическое сообщество, поскольку о нелегкой судьбе этого проекта все уже подзабыли. Хотя информация о возможной передаче космодрома государству появляется не впервые.

Сам проект в последние годы напоминает чемодан без ручки, который иногда проще просто бросить, чем нести.

После развала СССР американская компания Boeing попыталась дотянуться до всех возможных советских технологий в авиации и космонавтике. Им повезло, что в то время наши предприятия своей интеллектуальной собственностью не дорожили, а сотрудничество с США обещало живые деньги и выход на международный рынок.

Так появился «Морской старт» — плавучий космодром для запуска ракет модификации «Зенит-3SL» семейства «Зенит». В международный консорциум, созданный для реализации проекта, вошли компании из США, России, Украины и Норвегии. Предполагалось, что данные ракеты будут запускать спутники связи на геостационарную орбиту высотой около 36 тыс. км.

Американская Boeing выступала головной структурой — производила спутники, искала внешних заказчиков и управлял проектом. РКК «Энергия» поставляла разгонные блоки «ДМ-SL» и координировала российских поставщиков двигателей и комплектующих для ракет «Зенит». Украинский «Южмаш» собирал у себя ступени ракет, а Норвегия переделала старую нефтедобывающую платформу в плавучий космодром.

Идея проекта до сих пор оценивается специалистами как гениальная, а некоторые страны, тот же Китай, даже повторили или раздумывают повторить проект в меньшем масштабе — для запуска легких ракет.

Космодром «Морской старт» состоит из командного судна и пусковой платформы «Одиссей». Они выходили в Тихий океан в район экватора, где вращение Земли помогает выводить на орбиту больше груза. В итоге ракета «Зенит» среднего класса выводила на орбиту спутники связи такой же массы, как тяжелая ракета «Протон» с космодрома Байконур.

Благодаря техническим особенностям носителя вся предстартовая подготовка осуществлялась автоматикой. Получился полностью роботизированный комплекс — руководству пуска оставалось только с безопасного расстояния с мостика своего корабля и с бокалом шампанского в руке наслаждаться видом полета ракеты на фоне бескрайнего океана.

При этом командное судно теоретически может перевозить в трюмах еще две ракеты и, в случае необходимости, проводить три последовательных пуска. Но подобная техническая возможность так и не была реализована: сложно собирать ракету в океане, к тому же у космодрома не было такой загрузки — максимальное количество пусков проведено в 2006 и 2008 годах — по пять. В среднем же в год осуществлялось по три пуска. Притом что для выхода на самоокупаемость проекту необходимо было минимум четыре безаварийных старта в год. В результате в 2009 году компания подала заявление о банкротстве. То есть даже при благоприятном международном климате и помощи Boeing проект так и не вышел на самоокупаемость.

С 2010 года «Морской старт» стал российским. Выкупив акции у иностранных партнеров, РКК «Энергия» довела свою долю до 95%. Кстати, в 2013 году это стало причиной проверки, а в 2015 году вылилось в уголовное дело в отношении экс-главы РКК «Энергия» Виталия Лопоты, который, по версии следствия, незаконно использовал бюджетные средства корпорации для выкупа акций иностранных участников проекта. Ущерб государству оценивается в 9 млрд рублей, или $300 млн по курсу 2010 года.

Выйти на нужный темп пусков «Морской старт» под руководством РКК «Энергия» не смог. Начался поиск международных или российских инвесторов. А в 2014 году, после разрыва сотрудничества между Россией и Украиной, ракеты «Зенит» в Днепропетровске просто перестали собирать. Проект остановил свою деятельность. В результате в 2016 году комплекс стоимостью $160 млн, покрыв частично долги «Энергии», выкупила группа компаний S7. Она намеревалась обойти политические разногласия между странами-участницами под ширмой «бизнеса вне политики».

И всё могло закончиться удачно, если бы не трагическая гибель в авиакатастрофе председателя совета директоров S7 Наталии Филевой. Ее муж Владислав Филев после этого сосредоточился на других проблемах. В 2020 году командное судно и пусковую платформу, заранее сняв с них американское оборудование (системы связи и управления полетом ракеты, системы заправки), перевели в Россию, в порт под Владивостоком, где оба судна без движения так и стоят третий год подряд, обрастая тиной. Роскосмос и «С7 Космические транспортные системы» всё это время находятся в поисках либо иностранных, либо российских партнеров, которые бы взяли на себя все тяготы финансирование проекта. В 2020 году «Морской старт» пытались отдать «Росатому», но в госкорпорации не поверили в возможность перезапуска проекта.

Так что же с ним не так? Во-первых, нет ракет. Ракеты «Зенит» собирались на Украине из российских комплектующих, рассчитывать на возобновление их производства не приходится. «Зенит» можно заменить создаваемой «Роскосмосом» ракетой «Союз-5», но она еще не летала и для пусков с «Морского старта» потребует доработок.

Во-вторых, на командном судне и пусковой платформе требуется заменить большое количество оборудования. «Росатом» в 2020 году оценил восстановление комплекса в сумму 84–91 млрд рублей.

В-третьих, нет спутников. Россия на протяжении нескольких лет осуществляет в среднем по 20 с небольшим пусков. В 2022 году, например, проведено 22 старта, из которых 13 выполнены в интересах Минобороны с космодрома Плесецк и пять — с Байконура в интересах Международной космической станции. То есть кратному увеличению грузопотока в космос просто неоткуда взяться. Даже «Роскосмос» признает, что сможет выйти на серийное производство спутников не ранее 2026 года. Иностранные заказчики на наш пусковой комплекс не пойдут из соображений вторичных санкций. То есть загрузить «Морской старт» просто нечем.

В-четвертых, орбиты при запусках с «Морского старта подходят в основном для запуска спутников связи. Что резко сужает спектр потенциальных нагрузок в современных отношениях с Западом.

В-пятых, у «Роскосмоса» есть действующие ракеты «Союз» и «Ангара», которые полностью перекрывают все пусковые потребности. Для совместного с Казахстаном проекта «Байтерек» создается ракета «Союз-5». Создание отдельной модификации ракеты «Союз-5» под «Морской старт» не дает стране никаких новых качеств.

Причины невозможности или дороговизны возобновления работы «Морского старта» можно приводить еще долго. Только стоянка судов проекта в порту обходится, как сообщали в S7, в $1 млн в месяц. Это сугубо убыточный проект, и вряд ли найдется чиновник, который возьмет его на баланс государства. Вполне возможно, что «С7 Космические транспортные системы» готовы отдать проект государству даже за 1 рубль, только бы избавиться от этого генератора убытков.

Автор — эксперт по космической тематике

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