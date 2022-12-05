Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минимум 15 человек ранены в результате удара ВСУ по ЛНР
Общество
Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в тяжелом состоянии
Авто
На АвтоВАЗе могут начать сборку иномарок
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье под Нижним Новгородом
Общество
Прокурор запросил для экс-сенатора Арашукова и его отца пожизненное наказание
Мир
Politico узнало о содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ
Происшествия
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Мир
Bloomberg узнало о планах ФРГ закупить 35 истребителей F-35
Спорт
Академия художественной гимнастики начала работу в центре «Сириус»
Мир
В ЕК указали на заблуждения КНР и США о биполярном устройстве мира
Происшествия
Семь человек остаются пропавшими после взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Общество
Nokia получила разрешение на поставку оборудования в Россию

Российский рынок новых автомобилей в ноябре сократился вдвое

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ноябре текущего года жители РФ купили новых легковых автомобилей на 19% больше, чем в октябре 2022 года, однако если сравнивать этот результат с тем, что был в 2021 году, то он оказался почти в два раза меньше (–48,8%). Об этом 5 декабря сообщило агентство «Автостат».

Достижение неродного хозяйства: российский электромобиль ищет работу
Тест-драйв электроседана Evolute i-Pro

В ноябре 2022 года в России было куплено 51 525 новых легковых машин. При этом три четверти от общего количества пришлись на отечественные и китайские марки (22 141 и 16 138 штук соответственно).

Доля российских авто составила 43%, а китайских — 31,3%. На третьем месте по популярности оказались «корейцы» (5804 штуки) с долей рынка 11,3%.

Также в ноябре 2022 года россияне приобрели 3686 автомобилей европейских брендов (доля — 7,1%), 3356 — японских (6,5%) и 400 — американских (0,8%).

Специалисты отметили, что только автомобилям китайских брендов удалось показать рост на падающем российском авторынке. Объем покупок «китайцев» в ноябре 2022 года вырос на 54%. Отечественные марки показали незначительное падение (на 1%), а у остальных брендов оно составило в диапазоне 60–90%.

Эксперты агентства отметили, что по отношению к ноябрю 2021 года доля «китайцев» выросла втрое, а отечественных марок — вдвое. Доля корейских брендов, напротив, за 2022 год снизилась в два раза. У «японцев» она уменьшилась почти в три раза, а самыми пострадавшими на отечественном рынке оказались «европейцы», рыночная доля которых упала практически вчетверо.

1 декабря глава КамАЗа Сергей Когогин сообщил, что компания намерена создать дивизион по выпуску легковых автомобилей. Он не будет консолидирован с основным бизнесом производителя, производством грузовиков и автобусов. КамАЗ является технологическим партнером столичного автозавода «Москвич», где в конце ноября 2022 года началась крупноузловая сборка одноименных кроссоверов на базе китайских JAC. Кроме того, в 2021 году предприятие стало одним из инвесторов стартапа по производству электромобилей «Кама». Запланированное производство будет совершенно новым проектом завода.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022