Российский рынок новых автомобилей в ноябре сократился вдвое

В ноябре текущего года жители РФ купили новых легковых автомобилей на 19% больше, чем в октябре 2022 года, однако если сравнивать этот результат с тем, что был в 2021 году, то он оказался почти в два раза меньше (–48,8%). Об этом 5 декабря сообщило агентство «Автостат».

В ноябре 2022 года в России было куплено 51 525 новых легковых машин. При этом три четверти от общего количества пришлись на отечественные и китайские марки (22 141 и 16 138 штук соответственно).

Доля российских авто составила 43%, а китайских — 31,3%. На третьем месте по популярности оказались «корейцы» (5804 штуки) с долей рынка 11,3%.

Также в ноябре 2022 года россияне приобрели 3686 автомобилей европейских брендов (доля — 7,1%), 3356 — японских (6,5%) и 400 — американских (0,8%).

Специалисты отметили, что только автомобилям китайских брендов удалось показать рост на падающем российском авторынке. Объем покупок «китайцев» в ноябре 2022 года вырос на 54%. Отечественные марки показали незначительное падение (на 1%), а у остальных брендов оно составило в диапазоне 60–90%.

Эксперты агентства отметили, что по отношению к ноябрю 2021 года доля «китайцев» выросла втрое, а отечественных марок — вдвое. Доля корейских брендов, напротив, за 2022 год снизилась в два раза. У «японцев» она уменьшилась почти в три раза, а самыми пострадавшими на отечественном рынке оказались «европейцы», рыночная доля которых упала практически вчетверо.

1 декабря глава КамАЗа Сергей Когогин сообщил, что компания намерена создать дивизион по выпуску легковых автомобилей. Он не будет консолидирован с основным бизнесом производителя, производством грузовиков и автобусов. КамАЗ является технологическим партнером столичного автозавода «Москвич», где в конце ноября 2022 года началась крупноузловая сборка одноименных кроссоверов на базе китайских JAC. Кроме того, в 2021 году предприятие стало одним из инвесторов стартапа по производству электромобилей «Кама». Запланированное производство будет совершенно новым проектом завода.