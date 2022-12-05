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В России начали принимать заказы на кроссовер Suzuki Ignis

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Фото: Suzuki
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В рамках параллельного импорта российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Suzuki Ignis. Цены на автомобиль начинаются от 700 тыс. рублей. Об этом 5 декабря рассказала «Российская газета».

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Третье поколение Suzuki Ignis является компактным автомобилем, его длина — всего 3700 мм. На выбор продавцы могут привезти переднеприводную машину либо полноприводную. За них просят от 989 тыс. рублей.

Под капотом небольшого кроссовера установлен безальтернативный атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,2 л и мощностью 91 л. с., который сочетается с вариатором и гибридной установкой.

В 2019 году Suzuki вынашивала планы относительно официальных поставок модели на российский рынок, однако из-за ухода компании из России Ignis может появится в РФ только благодаря параллельному импорту.

30 ноября российские дилеры начали поставлять в РФ по параллельному импорту новые минивэны Suzuki Ertiga по цене от 1,8 млн рублей. Часть машин дилеры уже ввезли в Россию, другие автопродавцы предлагают поставить машину за 45 дней из ОАЭ. В список оснащения автомобиля входят климат-контроль, бесключевой доступ, мультируль, климатическая установка, электропривод зеркал, обогрев и охлаждение подстаканников, задний парктроник и другие опции. На начало 2022 года компания Suzuki официально поставляла в Россию три модели: компактный внедорожник Jimny и кроссоверы Vitara и SX4.

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