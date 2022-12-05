Самая старая кошка в мире обрела четвертую владелицу

В Великобритании самая старая кошка в мире по кличке Флосси обрела свою четвертую хозяйку. Об этом сообщила газета The Mirror.

По данным издания, волонтеры организации Cats Protection по защите домашних питомцев передали ее новой владелице в Лондоне после того, как животное успело сменить трех владельцев.

Как отмечало издание 24 ноября, 27-летняя Флосси попала в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель среди кошек. Год рождения по документам животного смогли восстановить волонтеры: она родилась в 1995 году. По человеческим меркам ей сейчас примерно 120 лет.

Флосси плохо видит и ничего не слышит, но ветеринары уверяют, что животное здорово и любит играть.

Новой владелицей долгожительницы стала ровесница кошки — 27-летняя девушка Вики, пишет НСН.

К первому своему хозяину кошка попала в 1995 году в возрасте нескольких месяцев. До этого она была бездомной. После его смерти Флосси забрала к себе сестра умершего владельца. Пережив вторую хозяйку, кошка в 24-летнем возрасте оказалась в Cats Protection.

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