Реклама
Прямой эфир
Мир
Правительство Австралии примет решение по потолку цен на уголь и газ 7 декабря
Мир
GT предупредила ЕС о бумеранге в виде негативных последствий от потолка цен на нефть
Мир
Экс-сотрудник Белого дома раскритиковал предложение Риги бить по аэродромам РФ
Общество
Россияне стали реже жаловаться на качество мяса и овощей
Мир
В Северной Каролине вандалы оставили без света около 45 тыс. домохозяйств
Культура
В Академии Михалкова представили спектакль по пьесе Островского «Снегурочка»
Экономика
Товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений
Мир
Американский экс-замглавы ВМС указал на трудности США из-за неподчинения Европы
Общество
В Москве третий день подряд побит рекорд максимального атмосферного давления
Экономика
На самолетах Superjet 100 импортозаместили тормоза
Спорт
Исмаилов отказался от реванша с Шлеменко
Общество
Причиной обрушения жилого дома в Нижневартовске стала разгерметизация баллона

Самая старая кошка в мире обрела четвертую владелицу

0
Фото: Cats Protection/Guinness World Records
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании самая старая кошка в мире по кличке Флосси обрела свою четвертую хозяйку. Об этом сообщила газета The Mirror.

Без салатов и салютов: как защитить животных во время новогодних праздников
Ветеринары, зооинженеры и волонтеры дали советы владельцам кошек и собак

По данным издания, волонтеры организации Cats Protection по защите домашних питомцев передали ее новой владелице в Лондоне после того, как животное успело сменить трех владельцев.

Как отмечало издание 24 ноября, 27-летняя Флосси попала в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель среди кошек. Год рождения по документам животного смогли восстановить волонтеры: она родилась в 1995 году. По человеческим меркам ей сейчас примерно 120 лет.

Флосси плохо видит и ничего не слышит, но ветеринары уверяют, что животное здорово и любит играть.

Новой владелицей долгожительницы стала ровесница кошки — 27-летняя девушка Вики, пишет НСН.

К первому своему хозяину кошка попала в 1995 году в возрасте нескольких месяцев. До этого она была бездомной. После его смерти Флосси забрала к себе сестра умершего владельца. Пережив вторую хозяйку, кошка в 24-летнем возрасте оказалась в Cats Protection.

В октябре онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» проанализировал продажи зоотоваров в России и пришел к выводу, что чаще всего россияне покупают товары для кошек. На этих животных приходится 76% всех проданных зоотоваров за год. На втором месте — товары для собак (около 11%). Третью строчку занимают товары для грызунов, за ними — для птиц и рыб.

Среди всех городов России чаще всего зоотовары покупают в Москве: около 25% от всех заказов за год в этой категории оформляют в столице. На втором месте — Санкт-Петербург, тройку лидеров закрывает Самара.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022