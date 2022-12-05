В Северной Каролине вандалы оставили без света около 45 тыс. домохозяйств

В американском штате Северная Каролина около 45 тыс. домохозяйств и предприятий остались без электричества из-за «акта преднамеренного вандализма». Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Как отметил окружной шериф Ронни Филдс, пострадало несколько электрических подстанций в округе Мур — неизвестные злоумышленники обстреляли объекты.

Представитель электросетевой компании Duke Energy Джефф Брукс рассказал журналистам, что работа по восстановлению элетроснабжения «будет сложной». Кроме того, по его словам, «невозможно оценить время» для решения проблемы, потому что ситуация затронула целую сеть объектов, пишет REGNUM. Он добавил, что большую часть оборудования предстоит заменить, и вряд ли подача электричества будет восстановлена раньше четверга. Коммунальные службы работают «круглосуточно», чтобы восстановить электроэнергию.

В воскресенье в округе Мур было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час с 21:00 до 05:00. Из-за случившегося закрыли школы, в центральном городе округа Картидже открыли приют для жителей, пострадавших от беспорядков.

Региональная больница Мура в Пайнхерсте также была вынуждена переключиться на резервный генератор.

2 декабря президент Ассоциации угольной промышленности штата Западная Вирджиния Крис Гамильтон указал на возможные проблемы США с электроэнергией при закрытии угольных ТЭС. Эксперт указал, что зима будет холодной и власти страны «не смогут противостоять» погодным условиям, из-за чего у жителей США может быть «отключена электроэнергия в течение продолжительного времени».

Ранее в ноябре президент США Джо Байден заявил, что угольные ТЭС слишком дорогие, и его администрация «закроет эти электростанции по всей стране», для того чтобы перейти на возобновляемые источники энергии.