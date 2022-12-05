Реклама
Прямой эфир
Мир
В Милане потребовали остановить поставки оружия на Украину
Общество
Синоптики предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении 5 декабря
Экономика
В силу вступили эмбарго на российскую нефть в ЕС и потолок цен G7
Мир
ДТЭК сообщила о новой волне отключения света на Украине
Мир
ООН подключилась к разблокировке удобрений РФ в Латвии
Происшествия
У бара в Санкт-Петербурге произошла драка с участием Григория Лепса
Происшествия
Машина съехала в реку в Наставническом переулке в центре Москвы
Спорт
Сборная Англии сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-22
Наука
Российское лекарство от слабоумия готово к клиническим испытаниям
Мир
Представитель президента Турции призвал Запад не сжигать мосты с Россией
Общество
Синоптик предрек выпадение около 40% месячной нормы снега в Москве 9 декабря
Общество
Глава МЧС Куренков вылетел на место обрушения дома в Нижневартовске

Турнир «Небесная грация» вернул эталонные правила художественной гимнастики

0
Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Сириусе» прошел международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». Как считает корреспондент «Известий» Николай Иванов, эти соревнования вполне можно назвать полноценной альтернативой чемпионату мира.

Единственный в своем роде турнир «Небесная грация» собрал лучших спортсменок планеты, которые не побоялись жестких правил «золотого стандарта» художественной гимнастики. В состязаниях участвуют 18 спортсменок из 14 стран: России, Белоруссии, Китая, Венгрии, Кубы, Индии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Словакии, Колумбии, Мексики, Киргизии и Гватемалы.

Алина Кабаева: «Живая конкуренция дает стимул другим странам подтягиваться за Россией»
Олимпийская чемпионка подвела итоги турнира «Небесная грация» и рассказала об Академии художественной гимнастики на федеральной территории «Сириус»

«Всё очень красиво, всё очень большое. Мне бы очень хотелось вернуться в следующем году!» — рассказала Даниэлла Гонзалес из Гватемалы.

Российская спортсменка Мария Борисова поблагодарила олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву за прекрасный турнир.

«Мне бы очень хотелось вернуться на турнир, я люблю Россию, я люблю гимнастику», — призналась Гретель Аделаида Мендоза Рамирес из Кубы.

«Небесная грация» обрела свой дом в «Сириусе». Академию строили шесть лет по программе «Газпром-детям». В мире ей нет аналогов. В комплексе смогут круглый год жить и заниматься региональные команды и клубы. Это теперь их «база», на которой учтено всё до мелочей: уникальный тренировочный зал, арена, гостиница, медицинский центр и бассейн.

Гости турнира, всемирно известные чемпионы, признаются: даже они, со своим опытом выступлений и тренировок по всей планете, ничего подобного не видели. И самое главное, теперь у спортсменок из регионов России есть максимум возможностей для реализации своего таланта.

На территории академии стоит скульптурная композиция как напоминание новичкам, что ничего невозможного нет.

«Элемент, который мною был выбран — это гимнастический элемент, который первая в мире выполнила Алина Кабаева. И он очень скульптурен, потому что я вижу этот элемент как такой распускающийся цветок», — отметил скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук.

В Академии спорт высших достижений совмещают с детско-юношеским. На арене профессиональные гимнастки, а в зале за каждым их движением следят те, у кого пьедесталы и медали только впереди.

«Я вас всех поздравляю, большие молодцы, успехов, очень хорошо смотрелись», сказала Кабаева в общении с гимнастками.

Турнир «Небесная грация» уникален тем, что правила жестче, чем на других соревнованиях. Дело в том, что международная федерация нарочно упрощает систему выставления оценок, чтобы нивелировать явное преимущество российской школы художественной гимнастики. Здесь же за основу взят эталон — правила, по которым соревновалась Алина Кабаева в начале 2000-х. Это время триумфа на Олимпиаде в Афинах.

Крамаренко выиграла квалификацию на турнире «Небесная грация». В финале — две россиянки
Во второй день квалификации определилась восьмерка финалисток индивидуального многоборья

В многоборье пять предметов, а не четыре, как на других состязаниях. Теперь гимнасткам вернули скакалку.

«Я очень переживала именно за скакалку, так как я являюсь хореографом, постановщиком упражнений. Для меня этот предмет всегда был очень интересен, и я благодарна Алине [Кабаевой], что она дала такую возможность мне опять поработать с этим предметом», — подчеркнула хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка.

Никаких ограничений по элементам. Правила «Небесной грации» позволяют выложиться на полную и показать каждому свои способности.

«Это даже интересно, и многие согласились, и наши девочки русские выступать по этим правилам, хотя не так просто перейти и исправить свою программу на новые правила это тоже нужно отработать, и нужно это всё привести в порядок», отметила двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева.

В условиях, когда дискриминация российских спортсменов выходит на международный уровень, так важно иметь свое независимое пространство, где мы сами задаем такие стандарты, которые и не снились гимнасткам из других стран.

По итогам турнира золотую медаль получила Лала Крамаренко, серебро — Анастасия Салос из Белоруссии и бронзу — россиянка Анастасия Гузенкова.

Турнир подошел к концу, но для Академии художественной гимнастики всё только начинается. Здесь созданы условия для тренировок и побед российских спортсменок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022