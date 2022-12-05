Турнир «Небесная грация» вернул эталонные правила художественной гимнастики

В «Сириусе» прошел международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». Как считает корреспондент «Известий» Николай Иванов, эти соревнования вполне можно назвать полноценной альтернативой чемпионату мира.

Единственный в своем роде турнир «Небесная грация» собрал лучших спортсменок планеты, которые не побоялись жестких правил «золотого стандарта» художественной гимнастики. В состязаниях участвуют 18 спортсменок из 14 стран: России, Белоруссии, Китая, Венгрии, Кубы, Индии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Словакии, Колумбии, Мексики, Киргизии и Гватемалы.

«Всё очень красиво, всё очень большое. Мне бы очень хотелось вернуться в следующем году!» — рассказала Даниэлла Гонзалес из Гватемалы.

Российская спортсменка Мария Борисова поблагодарила олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву за прекрасный турнир.

«Мне бы очень хотелось вернуться на турнир, я люблю Россию, я люблю гимнастику», — призналась Гретель Аделаида Мендоза Рамирес из Кубы.

«Небесная грация» обрела свой дом в «Сириусе». Академию строили шесть лет по программе «Газпром-детям». В мире ей нет аналогов. В комплексе смогут круглый год жить и заниматься региональные команды и клубы. Это теперь их «база», на которой учтено всё до мелочей: уникальный тренировочный зал, арена, гостиница, медицинский центр и бассейн.

Гости турнира, всемирно известные чемпионы, признаются: даже они, со своим опытом выступлений и тренировок по всей планете, ничего подобного не видели. И самое главное, теперь у спортсменок из регионов России есть максимум возможностей для реализации своего таланта.

На территории академии стоит скульптурная композиция как напоминание новичкам, что ничего невозможного нет.

«Элемент, который мною был выбран — это гимнастический элемент, который первая в мире выполнила Алина Кабаева. И он очень скульптурен, потому что я вижу этот элемент как такой распускающийся цветок», — отметил скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук.

В Академии спорт высших достижений совмещают с детско-юношеским. На арене профессиональные гимнастки, а в зале за каждым их движением следят те, у кого пьедесталы и медали только впереди.

«Я вас всех поздравляю, большие молодцы, успехов, очень хорошо смотрелись», — сказала Кабаева в общении с гимнастками.

Турнир «Небесная грация» уникален тем, что правила жестче, чем на других соревнованиях. Дело в том, что международная федерация нарочно упрощает систему выставления оценок, чтобы нивелировать явное преимущество российской школы художественной гимнастики. Здесь же за основу взят эталон — правила, по которым соревновалась Алина Кабаева в начале 2000-х. Это время триумфа на Олимпиаде в Афинах.

В многоборье пять предметов, а не четыре, как на других состязаниях. Теперь гимнасткам вернули скакалку.

«Я очень переживала именно за скакалку, так как я являюсь хореографом, постановщиком упражнений. Для меня этот предмет всегда был очень интересен, и я благодарна Алине [Кабаевой], что она дала такую возможность мне опять поработать с этим предметом», — подчеркнула хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка.

Никаких ограничений по элементам. Правила «Небесной грации» позволяют выложиться на полную и показать каждому свои способности.

«Это даже интересно, и многие согласились, и наши девочки русские выступать по этим правилам, хотя не так просто перейти и исправить свою программу на новые правила — это тоже нужно отработать, и нужно это всё привести в порядок», — отметила двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева.

В условиях, когда дискриминация российских спортсменов выходит на международный уровень, так важно иметь свое независимое пространство, где мы сами задаем такие стандарты, которые и не снились гимнасткам из других стран.

По итогам турнира золотую медаль получила Лала Крамаренко, серебро — Анастасия Салос из Белоруссии и бронзу — россиянка Анастасия Гузенкова.

Турнир подошел к концу, но для Академии художественной гимнастики всё только начинается. Здесь созданы условия для тренировок и побед российских спортсменок.