Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Машина съехала в реку в Наставническом переулке в центре Москвы
Спорт
Сборная Англии сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-22
Наука
Российское лекарство от слабоумия готово к клиническим испытаниям
Мир
Представитель президента Турции призвал Запад не сжигать мосты с Россией
Общество
Синоптик предрек выпадение около 40% месячной нормы снега в Москве 9 декабря
Общество
Глава МЧС Куренков вылетел на место обрушения дома в Нижневартовске
Мир
На чешском полигоне Либава начались совместные учения с украинскими боевиками
Экономика
ОПЕК+ сохранила план по добыче после утверждения потолка цен на российскую нефть
Мир
Бывший разведчик США уличил Польшу в намерении оккупировать Западную Украину
Мир
Во Львовской области снесли памятник советскому солдату-освободителю
Мир
Эрдоган рассказал о подготовительных работах по созданию газового хаба
Общество
В Москве 5 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление

Российское лекарство от слабоумия готово к клиническим испытаниям

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН заканчивают доклиническую стадию испытаний нового лекарства от деменции. Препарат, получивший название «Когниран», отличается от всех существующих средств против слабоумия, так как основан на новых принципах. Он содержит небольшую пептидную молекулу — составную часть белка человека Lynx1, которая способна активировать нервные окончания в мозге (рецепторы), которые воспринимают никотин, и за счет этого улучшать когнитивные функции.

Цвет надежды: вещества из красной рыбы помогут создать средство от деменции
Как новый препарат сможет предотвращать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

«Если активировать эти рецепторы, чтобы они чаще открывались и проводили больше ионов, то они, в свою очередь, увеличат эффективность нервной передачи и процессов формирования памяти в коре и других частях головного мозга, и как следствие улучшится ментальная функция», — сказал руководитель лаборатории биоинженерии противоопухолевых препаратов и искусственных нейромодуляторов ИБХ РАН Захар Шенкарев.

Как пояснил ученый, часто нарушения умственных способностей у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями связаны с тем, что у больного начинают плохо работать альфа-7 никотиновые рецепторы. Например, при болезни Альцгеймера в нейронах происходит накопление амилоидов — скоплений неправильно свернутого белка. Они взаимодействуют с рецепторами и подавляют их работу, что нарушает передачу нервных импульсов и вызывает деменцию.

Обнаружив у человека белок, который может активировать никотиновые рецепторы, специалисты ИБХ РАН вырезали из него часть, отвечающую за этот эффект.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Распутанные мысли: новое лекарство от слабоумия готово к клиническим испытаниям

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022