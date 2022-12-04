В ЮАР девять человек утонули в реке во время обряда крещения

В ЮАР девять человек утонули в реке Юкскей во время обряда крещения. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил портал EWN Reporter со ссылкой на местную службу спасения.

По информации портала, инцидент произошел вечером 3 декабря на окраине города Йоханнесбург. Отмечается, что во время ритуала внезапно началось наводнение и прихожан унесло сильным потоком воды.

Как уточнил портал, изначально было известно о двух погибших и 15 пропавших без вести, но позднее было найдено еще семь тел. Спасатели продолжают поиски пропавших.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что в результате наводнения в венесуэльском штате Арагуа погибли 22 человека и еще 52 числятся пропавшими без вести. Отмечалось, что в центральной части Техерии произошел большой оползень, несколько горных ручьев вышли из берегов.