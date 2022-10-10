В результате наводнения в Венесуэле погибли 22 человека

Минимум 22 человека стали жертвами наводнения в Венесуэле, еще 52 человека числятся пропавшими без вести. Об этом 9 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на вице-президента страны Делси Родригес.

Наводнение произошло в венесуэльском штате Арагуа. По словам Родригес, в центральной части Техерии произошел большой оползень, несколько горных ручьев вышли из берегов. Она рассказала, что ливень в субботу вечером сметал большие стволы деревьев и мусор с окружающих гор в поселок Техерия в 40 милях (67 км) к юго-западу от Каракаса.

Как пишет REGNUM, район объявят зоной стихийного бедствия.

Как отмечает «РИА Новости», проливные дожди в Венесуэлу принес ураган «Хулия», который проходит в Карибском море. Президент страны Николас Мадуро распорядился развернуть в штате Арагуа масштабную поисково-спасательную операцию с привлечением вооруженных сил, отмечает Life.ru.

По данным поисково-спасательных органов, одна из разлившихся рек, Эль-Пато, смыла несколько домов, магазинов и скотобойню.

Отмечается, что число погибших может возрасти. Мадуро объявил трехдневный траур, сообщает сайт aif.ru.

9 октября «Федеральное агентство новостей» сообщило, что сотни жителей общины Абачеке лишились домов в результате наводнения в нигерийском штате Имо. Вода в местной реке поднялась на прошлой неделе. Накануне погодные условия ухудшились, и стихия уничтожила деревню.

Независимые эксперты отмечают, что из-за наводнения в регионе может начаться голод. Кроме того, вызванная потопом антисанитария спровоцирует вспышку инфекционных заболеваний.

В конце сентября около 2 млн человек в американском штате Флорида остались без электричества из-за урагана «Иэн», обрушившегося на юго-западное побережье. В результате были повалены деревья и затоплены улицы, в некоторых городах уровень воды поднялся выше 2 м. Многим жителям потребовалась помощь при эвакуации, отмечает RT.

Ранее в сентябре в Японии при сильном тайфуне оторвало часть стены космического центра космодрома Танэгасима. Отмечается, что размер оторвавшейся части внешней панели стены равен нескольким метрам в высоту. При этом высота здания составляет 80 м, отмечает телеканал «Звезда».

1 сентября президент США Джо Байден ввел чрезвычайное положение в Миссисипи из-за отсутствия воды. Водоочистные сооружения вышли из строя после сильных дождей и наводнений.

Ученые предупреждают, что изменение климата усугубит проблемы с водой, поскольку экстремальные погодные условия вызывают более частые и интенсивные наводнения и засухи.