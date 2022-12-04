Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Нижневартовске

Один человек, по данным «Известий», погиб в результате взрыва в жилом доме в Нижневартовске.

Ранее сообщалось о более 10 пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии. Три человека госпитализированы.

При этом, по данным ГУ МЧС по ХМАО, погибших нет. «Известиям» в ведомстве сообщили, что на месте работают 31 человек и девять единиц техники. Проводится эвакуация, в одной из школ развернут пункт временного размещения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной происшествия мог стать взрыв газа. При этом известно, что дом не был газифицирован. В одной из квартир был обнаружен разгерметизированный баллон.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этажи.