В Екатеринбурге в ходе пяти ДТП столкнулось 13 автомобилей

В пяти авариях, произошедших практически одновременно на 14-м км Серовского тракта под Екатеринбургом, столкнулось 13 автомобилей, сообщает 4 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердловской области.

«Там несколько дорожно-транспортных происшествий, если конкретно — пять ДТП, люди в результате ДТП не пострадали», — рассказала собеседница агентства.

Она также добавила, что все столкновения произошли в короткий промежуток времени, пострадавших нет.

Сообщается, что аварии произошли из-за неправильного выбора дистанции, а также несоответствия скорости движения автомобилей текущим погодным условиям на дороге.

Ранее, 3 декабря, в Москве на Люблинской улице автобус наехал на мачту освещения. По данным «Известий», в результате аварии пострадали 14 человек, медики диагностировали у пострадавших ушибы, переломы и сотрясения. Как рассказал водитель автобуса, ДТП произошло из-за того, что он не справился с управлением из-за скользкой дороги и врезался в столб.