При взрыве в многоэтажном доме в Турции пострадало не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в доме в городе Акчакале на юго-востоке Турции в воскресенье, 4 декабря. Об этом сообщил телеканал A Haber.

По предварительным данным, взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного дома в районе Акчакале провинции Шанлыурфа. В результате взрыва рабочие места и некоторые квартиры на первом этаже здания были разрушены.

Как передает телеканал, причины взрыва пока неизвестны.

Сообщается, что в регион были отправлены полицейские, пожарные, спецслужбы и медицинские бригады.

Четверо пострадавших госпитализированы.

2 декабря сообщалось, что в турецком порту Самсун на побережье Черного моря произошел взрыв, после чего начался пожар. Благодаря оперативному вмешательству экипажей возгорание удалось быстро локализовать и потушить. Отмечалось, что взрыв произошел на одном из танкеров.