В турецком порту Самсун прогремел взрыв

В турецком порту Самсун на побережье Черного моря произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом 2 декабря сообщает телеканал CNN Turk.

К месту ЧП были направлены пожарные расчеты. Благодаря оперативному вмешательству экипажей, возгорание удалось быстро локализовать и потушить.

Отмечается, что взрыв произошел на одном из танкеров. Причины происшествия пока неизвестны.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что на химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар. Пламя быстро охватило здание фабрики, которая расположена в 100 м от оживленного шоссе. Очевидцы сообщили о густом черном дыме и нескольких взрывах.