Пользователи Twitter высмеяли фото экс-депутата рады в военной форме

Пользователи Twitter высмеяли фото экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко в военной форме, которое он опубликовал в социальной сети в свой день рождения. Об этом стало известно в воскресенье, 4 декабря.

«Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей», — высказал мнение один из комментаторов.

Пользователи также отметили, что на фотографии присутствует фотошоп, и посоветовали киевскому политику лучше освоить программу для редактирования фото.

«Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся», — высказался другой пользователь.

В комментариях также с иронией отметили, что Ляшко отправился на фотосессию в 11 утра.

В 2019 году Ляшко насмешил своих подписчиков в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) публикацией фотографии бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В годовщину дня рождения известного политика Ляшко опубликовал фото молодого Черчилля с несколькими его цитатами, намекнув на свою схожесть с британским экс-премьером.