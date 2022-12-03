Участницы турнира «Небесная грация» поделились эмоциями от соревнований

Сочи в эти дни был буквально переполнен красотой, и дело не столько в пейзажах, сколько в соревнованиях самых изящных и утонченных гимнасток планеты. Участницы турнира «Небесная грация» поражают и завораживают зрителей мастерством на грани возможностей. Соревнования проходят по особым, максимально усложненным правилам, и это делает их уникальными. Подробнее — в материале «Известий».

Зрители буквально с замиранием сердца следят за каждым выступлением участниц, от арены сложно отвести глаза. Это — магия художественной гимнастики. Участницы международного турнира сразу после выступлений не скрывают бурных эмоций.

«Всё очень понравилось, понравился зал, зрители», — рассказала представительница Колумбии Мануэлла Галлего Хенао.

«Всё было неплохо, я допустила несколько ошибок, и в конце немного не получилось», — прокомментировала свое выступление Ми Вэнсиньюэ из Китая.

Впечатлил участниц и сам зал проведения соревнований. Ничего подобного в мире еще не было. Международный турнир «Небесная грация» обрел свой дом — впервые проходит в Академии художественной гимнастики, которую открыли в Сочи.

«Очень классный зал, атмосфера. Рада, что тут выступаю. Спасибо Алине Маратовне за приглашение», — отметила Мария Победушкина.

Олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева напомнила, что у сборной всегда был зал, а вот у регионов — нет.

«Сейчас академия станет домом для региональных команд и клубов. Ведь спорта высших достижений не бывает без массового спорта, а в массовый спорт приходят дети за своими кумирами», — отметила Алина Кабаева – олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда.

Академия построена по программе «Газпром — детям» в самом сердце «Сириуса». Она органично вписалась в созвездие сочинских олимпийских объектов, и самое главное — у спортсменок из регионов России теперь теперь есть всё, что нужно для развития талантов и качественной подготовки.

На арене выступают профессиональные гимнастки. Рядом — громадный тренировочный зал на шесть ковров. Площадь — более 2000 кв. м. Здесь смогут тренироваться круглый год региональные команды и клубы, совсем юные спортсменки, чьи медали — еще впереди. Такое сочетание — спорта высших достижений и детско-юношеского — это принципиальное решение.

Девочки — в полном восторге. А еще именно здесь можно получить наставления непосредственно от своего кумира. Всё для их комфорта: помимо тренировочного зала, хореографических классов бассейн, медицинский центр, гостиница, библиотека, ресторан.

«Здесь уже зародилась жизнь. Смотрите, сколько детей, а когда есть дом, значит, уже семья разрастается. Значит, обязательно здесь вырастут настоящие чемпионки», — заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

«Атмосфера будет хорошая, именно рабочая, для того чтобы дети получали хороший опыт. Чтобы они приносили нашей стране золотые медали», — добавил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Именно в Академии художественной гимнастики можно будет показать всё, на что ты способен.

«Конечно, когда я занималась гимнастикой, была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях. Но, как показывает жизнь, невозможное возможно. А Россия — страна больших возможностей», — отметила Алина Кабаева.

«Небесная грация» совершенно уникальный турнир. Пока международная федерация в течение многих лет пытается искусственно уравнять спортсменок, упрощая правила и позволяя судьям манипулировать оценками не в пользу России, у нас решили правила усложнить, а точнее, вернуться к «золотому стандарту» начала 2000-х. Это — время Олимпиады в Афинах, где триумфатором была Алина Кабаева.

«На тот момент это были самые прогрессивные правила, потому что выполняли элементы из всех структурных групп, элементы без ограничений могли вставлять в свои программы гимнастки», — отмечает Раиса Терехина, председатель общественного совета при Министерстве спорта РФ, почетный судья Международной федерации гимнастики.

Теперь же благодаря «Небесной грации» гимнастки могут подчеркнуть свои сильные стороны и индивидуальные особенности — ведь лимита по элементам здесь нет.

«Это главная идея Алины сделать такую площадку, где мы увидим нелимитированную сложность в нашем виде спорта. Я уверена, что за этим будущее. Когда мы видим сложные броски, сложные элементы в исполнении наших гимнасток, мы понимаем, что художественная гимнастика по зрелищности не уступает ни цирковому искусству, ни фигурному катанию и танцевальному, ни классическому балету», — рассказала Екатерина Сиротина, старший тренер юниорской сборной по художественной гимнастике.

Этот международный турнир дает возможность гимнасткам показать, чего ты стоишь в многоборье с пятью предметами, в то время как на мировых первенствах давно отменили выступления со скакалкой. А ведь именно этот снаряд по душе многим спортсменкам.

«Очень нравится выступать со скакалкой, необычно и интересно», — поделилась Владислава Шаронова (Россия).

«Скакалка нравится, в детстве хорошо справлялась с ней, вспомнила детство немножко», — рассказала участница из Армении Сильва Саргсян.

«Прибавилась скакалка, это очень необычно и интересно. Я очень благодарна Алине Маратовне, что она добавила эту скакалку. Ты имеешь право делать разные элементы и неограниченное количество. То есть ты можешь показать абсолютно всё и на что ты способен», — рассказала трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева подтверждает: уровень отечественной гимнастики настолько высок, что многие просто боятся соревноваться с девочками из России. Им сложно.

«Да, вчера, между прочим, сообщение пришло от федерации Америки, что они сожалеют, что они не могут приехать сюда. Вот, но они готовы, в следующий раз. В октябре только закончился турнир, и к вашему турниру нужно подготовиться хорошо, да, а мы понимаем, что это другой уровень. Мы не хотим выглядеть плохо», — отметила Кабаева.

А вот 18 участниц турнира никаких сложностей не испугались. В соревновании помимо российских гимнасток участвуют спортсменки из Белоруссии, Индии, Китая, Венгрии, Кубы, Армении, Узбекистана, Казахстана, Словакии, Колумбии, Мексики, Кыргызской республики, Гватемалы. Победит, конечно же, утонченность, изысканность движений и небесная грация.