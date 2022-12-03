Один человек погиб и один пострадал в ДТП с фурами в Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области в результате столкновения двух грузовиков и легковушки погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в субботу, 3 декабря, на 449-м км федеральной трассы М-7 Москва – Уфа. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «КамАЗ», который от удара вылетел в кювет и по пути задел большегруз Volvo.

В результате столкновения водитель легковой иномарки получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «НьюсНН». Также пострадал водитель Volvo, ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

1 декабря на трассе в Рязанской области столкнулись ВАЗ-2104 и грузовик. В результате погибла 74-летняя пассажирка отечественной машины.