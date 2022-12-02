Пенсионерка погибла в ДТП с грузовиком в Рязанской области

Пожилая женщина погибла в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Рязанской области. Водитель ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость движения.

Авария произошла 1 декабря в Шиловском районе. 75-летний водитель легковушки ехал в сторону Касимова и допустил столкновение со стоящим грузовиком. За рулем грузового автомобиля находился мужчина 1991 года рождения, пишет РИА «7 новостей».

От полученных травм 74-летняя пассажирка отечественной машины скончался на месте. Водитель «ВАЗа» пострадал.

Ранее в этот день сообщалось о лобовом столкновении автомобилей «Лада Приора» и ВАЗ-2107 на трассе в Оренбуржье. Три человека получили травмы.