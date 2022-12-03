Худрук Александринского театра Фокин назвал Шадрина выдающейся личностью

Художественный руководитель Александринского театра, режиссер Валерий Фокин в беседе с «Известиями» назвал скончавшегося 3 декабря гендиректора Чеховского фестиваля Валерия Шадрина выдающейся личностью, о которой можно говорить долго и интересно.

Фокин отметил, что Шадрин обладал выдающейся биографией. По словам режиссера, еще до перестройки, будучи председателем комитета культуры в Москве, Шадрин защищал театры в непростые для них времена, старался помогать выходу спектаклей, их продвижению.

Как рассказал Фокин, после перестройки будущий гендиректор Чеховского фестиваля стал одним из самых активных деятелей театрального движения того времени.

«Чеховский фестиваль — один из самых известных театральных фестивалей в стране, и впервые за многие годы он привез в Россию театральные имена и театральные коллективы, о которых мы даже не подозревали и знать не знали, только понаслышке. Он дал возможность российскому зрителю увидеть эти спектакли, от экспериментальных до традиционных, от экзотических до неожиданных камерных, любых», — подчеркнул режиссер.

О смерти Шадрина стало известно ранее в этот день, ему было 83 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

О дате и времени прощания будет сообщено позже.

В октябре 2022 года Международному театральному фестивалю имени Антона Чехова исполнилось 30 лет.

Шадрин получил образование в МГТУ имени Баумана, но всю жизнь посвятил искусству. В 1992 году он выступил инициатором создания Международного театрального фестиваля имени Чехова, который стал самым престижным в России международным театральным форумом.

Валерий Шадрин первым показал российским зрителям постановки Петера Штайна и Эймунтаса Някрошюса, организовал крупные международные культурные проекты.