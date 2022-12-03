Реклама
Прямой эфир
Мир
Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов в Греции
Происшествия
Под Новосибирском грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Мир
В Уэльсе украинских беженцев обяжут платить за еду и стирку
Происшествия
Более 60 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске
Мир
В Европарламенте предрекли Германии новый миграционный кризис зимой
Общество
Умер гендиректор Чеховского фестиваля Шадрин
Мир
Глава МИД Украины сообщил о кампании запугивания украинских послов
Общество
В Новокаховском округе Херсонской области восстановлена подача электроэнергии
Происшествия
У пенсионера в Мирном мошенники украли более 2 млн рублей
Происшествия
Локомотив и два грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье
Мир
Россия примет меры на северном направлении при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Никополе Днепропетровской области повреждены электросети и солнечные панели

В Москве проходит фестиваль авторского кино

0
Выделить главное
вкл
выкл

Фестиваль авторского кино «Зимний» проходит в Москве со 2 по 8 декабря. Программа открылась с показа документального фильма Любови Аркус о режиссере Алексее Балабанове. На фестивале представят ключевые российские картины уходящего года, передает телеканал «Известия». Всего в программе 10 фильмов, в их числе «Медея» Игоря Волошина, «Рядом» Тамары Дондурей, «Доктор» Артема Темникова и другие.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022