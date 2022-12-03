В Москве проходит фестиваль авторского кино

Фестиваль авторского кино «Зимний» проходит в Москве со 2 по 8 декабря. Программа открылась с показа документального фильма Любови Аркус о режиссере Алексее Балабанове. На фестивале представят ключевые российские картины уходящего года, передает телеканал «Известия». Всего в программе 10 фильмов, в их числе «Медея» Игоря Волошина, «Рядом» Тамары Дондурей, «Доктор» Артема Темникова и другие.

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