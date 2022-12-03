Более 60 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске
В Новосибирске из-за коммунальной аварии более 64 многоквартирных домов и семь социальных объектов остались без отопления. Об этом в субботу, 3 декабря, говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.
Информация об утечке на трубопроводе в Первомайском районе поступила спасателями в 11:20 по местному времени (0:20 мск)
«Под отключение попали 64 многоквартирных дома, семь социально значимых объекта, семь прочих, всего 78 объектов. Проводятся работы по поиску места прорыва», — уточнили спасатели.
В настоящее время в Новосибирске температура воздуха составляет –17 градусов.
Ранее, 28 ноября, коммунальная авария на теплосетях оставила без отопления 13 жилых двух- и трехквартирных домов в поселке Артемовском Иркутской области, где температура воздуха опустилась до –40 градусов.