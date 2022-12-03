Локомотив и два грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье
Локомотив и два вагона грузового поезда на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов. Об этом говорится 3 декабря на сайте РЖД.
«3 декабря 2022 года в 0:57 (мск) на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, локомотива и двух вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадавших нет, угрозы природе нет. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.
«Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда», — отметили железнодорожники.
30 ноября омская транспортная прокуратура начала проверку по факту железнодорожной аварии в Омске, тогда с рельсов сошел подвижной состав.
Пострадавших в результате случившегося не было, движение поездов на этом участке не менялось и не прерывалось.