Три цистерны грузового поезда сошли с рельсов под Омском

Омская транспортная прокуратура начала проверку по факту железнодорожной аварии в Омске. С рельсов сошел подвижной железнодорожный состав.

Прокуратура должна установить причины ЧП и проверить исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

ЧП произошло сегодня, 30 ноября, около 5 часов утра в Советском округе. При следовании грузового поезда произошел сход трех пустых цистерн. Одна из них опрокинулась, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Пострадавших в результате случившегося нет, движение поездов на этом участке не менялось и не прерывалось. Цистерны использует ООО «ГПН-Логистика».

Проверку схода цистерн начал омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СКР. Она проводится по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», добавляет ИА «Город55».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области сошел с рельсов пассажирский поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург. С рельсов сошло пять вагонов. Обошлось без пострадавших, пассажиры пересели в головные вагоны на свободные места.