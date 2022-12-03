У пенсионера в Мирном мошенники украли более 2 млн рублей

Мошенники обокрали 62-летнего жителя Мирного более чем на 2 млн рублей. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил портал «МВД России. Новости».

Мужчине позвонила неизвестная и представилась работником Пенсионного фонда. Она сообщила, что в результате перерасчета пенсии пенсионеру якобы полагается выплата в размере 40 тыс. рублей, и убедила его продиктовать код из смс, поступившего на телефон. После этого мужчина понял, что разговаривает с мошенниками, и прервал звонок. На следующий день он обратился в финансовую организацию, где ему сообщили, что мобильный банк переведен на другой номер телефона.

«Злоумышленники похитили все его сбережения. Общая сумма ущерба составила 2 034 795 рублей», — говорится в публикации.

Ранее, 29 ноября, 77-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам 2 млн рублей. По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец и сообщил, что дочь пенсионерки якобы попала в ДТП. Для «решения вопросов» мужчина потребовал заплатить 2 млн рублей. Женщина передала деньги с курьером. Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.