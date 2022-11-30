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Пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей в Петербурге

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Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 77-летней жительницы Санкт-Петербурга. Женщина передала злоумышленникам 2 млн рублей.

По словам потерпевшей, днем 29 ноября ей позвонил незнакомец. Он сообщил, что дочь пенсионерки якобы попала в ДТП. Для «решения вопросов» мужчина потребовал заплатить 2 млн рублей. Женщина передала деньги с курьером, пишет телеканал «78».

По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

На прошлой неделе полиция начала проверку по факту мошенничества, в результате которого пострадала 87-летняя пенсионерка. Женщина передала банковские счета сыну по доверенности. В течение двух недель злоумышленники связывались с мужчиной и убеждали перечислить накопления на «безопасный» счет. Ущерб составил больше 7,5 млн рублей.

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