В Москве почти остановился рост цен на новостройки

По итогам ноября 2022 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках в старых границах Москвы почти не изменилась. Рост составил лишь 0,5%, сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркета Недвижимости».

«Средневзвешенная цена квадратного метра предложения квартир в массовом сегменте осталась почти на прежнем уровне и составила 275,3 тыс. рублей (+0,5% за месяц, +5,8% за год)», — рассказали эксперты.

По данным аналитиков, совокупный объем предложения в массовом сегменте на первичном рынке составил 1,14 млн кв. м, увеличившись за ноябрь на 4,4% и на 38,4% за год, и 25,4 тыс. лотов (+4,3% за месяц, +54% за год).

«Доля предложения квартир комфорт-класса, которая реализуется с различными видами отделки, выросла до 81,8% лотов (+1,8% за месяц, –1,3% за год): на долю квартир с отделкой — 62,3%, с предчистовой отделкой — 14,7% и с отделкой и допопциями — 4,8%», — сообщили в компании.

Также аналитики отметили, что объем предложения квартир с отделкой составляет 15,4 тыс. лотов, что больше показателя прошлого месяца на 12,2% и на 43,0% за аналогичный период 2021 года. Количество лотов с предчистовой отделкой находится на уровне 3,6 тыс. лотов (–10,4% за месяц, +52,2% за год) и с допопциями —1,2 тыс. лотов, которых в прошлом году в реализации было только 395 (+0,5% за месяц).