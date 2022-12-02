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Генпрокуратура РФ назвала признаки мошеннических сайтов в интернете

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Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose
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Создаваемые мошенниками для хищения средств россиян сайты в интернете имеют свои отличительные признаки. В пятницу, 2 декабря, о некоторых их них рассказали в Генпрокуратуре РФ.

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Первый признак, указывающий на мошенничество, заключается в том, что сайт организации (публичного проекта или физического лица) зарегистрирован в иностранной доменной зоне на частное лицо, а сведения о владельце сайта остаются скрытыми. При этом подозрительная страница содержит информацию на русском языке, сообщили в ведомстве.

Еще один признак — это анонимность, при которой на сайте нет никакой конкретной информации о его учредителях и руководителях организации или же приведены ложные данные.

Также о мошенническом характере сайта может говорить и то, что он был зарегистрирован организацией за несколько месяцев до начала привлечения денежных средств от пользователей. Сама она имеет минимальный уставный капитал и только только одного учредителя или руководителя, являющегося массовым учредителем юридических лиц, что можно проверить по данным единого государственного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ ФНС) России.

«О мошенничестве может говорить и отсутствие у организаций лицензий Банка России, например, на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», — отметили в пресс-службе.

Ранее в пятницу аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков в беседе с «Известиями» предупредил, что злоумышленники часто применяют массовые фишинговые рассылки якобы от лица торговых площадок. Эксперт отметил, что в пору горячих распродаж «черной пятницы» и предновогодних распродаж наблюдается рост доли мошенничества с различными сайтами — клонами известных интернет-магазинов.

Как отметил эксперт, сайты мошенников обычно выглядят достаточно правдоподобно: не сильно отличаются от оригинала, наполнены выгодными предложениями и удобными условиями доставки и возврата.

30 ноября руководитель направления по корпоративной безопасности «СберСтрахования жизни» Кайрбулат Женатов для защиты данных в интернете посоветовал выходить со страничек социальных сетей, не сохранять пароли в браузере, а также чистить cookies и историю браузера. Также он призвал не подключаться к незнакомым общественным точкам доступа Wi-Fi.

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