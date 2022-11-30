Эксперт назвал способы защитить свои данные в интернете

Для защиты своих данные в интернете необходимо выполнять ряд правил. Об этом в среду, 30 ноября, заявил руководитель направления по корпоративной безопасности СберСтрахования жизни Кайрбулат Женатов.

Так, по его словам, необходимо использовать только официальные сайты компаний, выходить со страничек социальных сетей, при этом не сохранять пароли в браузере.

Также эксперт посоветовал чистить cookies и историю браузера, использовать разные пароли для разных сайтов, а также установить антивирус не только на компьютер, но и на мобильное устройство.

Кроме того, важно не использовать сторонние программы типа «кошелек» и «книга паролей» и по возможности использовать мобильный интернет и не подключаться к незнакомым общественным точкам доступа Wi-Fi.

«Стоит внимательнее относиться к тому, чем вы делитесь на публичных страницах в интернете. Не стоит кидаться заполнять подробную анкету о себе, польстившись на призрачный бонус или скидку. Может быть, это просто предлог для сбора данных», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

24 ноября эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества и «Лаборатории Касперского» сообщили, что ни один мобильный браузер не дает 100% защиты от кражи личных данных при помощи фишинговых ссылок. Так, с начала года в «Лаборатории Касперского» заблокировали почти 500 млн попыток перехода пользователей с разных устройств на фишинговые и скам-ресурсы по всему миру.

8 октября руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов дал советы на случай утечки личных данных в Сеть. Эксперт призвал использовать разные пароли, чтобы в случае взлома одного ресурса мошенники не получили доступ ко всем остальным.