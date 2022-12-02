Американский институт Pantone объявил главный цвет 2023 года. Эксперты едины во мнении — это оттенок под названием Viva Magenta 18-1750. Аналитики назвали цвет «мощным, бесстрашным и вдохновляющим», передает телеканал «Известия». Также отмечено, что Viva Magenta 18-1750 «уходит своими корнями в первобытное». Напомним, главным цветом 2022 года институт цвета называл Very Peri 17-3938. По мнению американских экспертов, оттенок синего означал жизнерадостность.

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