В Московском зоопарке тушканчики впервые уснули на зиму в естественных условиях

В Московском зоопарке тушканчики впервые впали в зимнюю спячку в естественных условия. Об этом учреждение сообщило в своем Telegram-канале 2 декабря.

Поясняется, что ранее в осеннее время, когда тушканчики уже достаточно сонные, сотрудники зоопарка сажали их в специальный домик и отправляли в холодильник. В этом же году специалисты решили проверить, смогут ли животные заснуть в естественных условиях — в уличном вольере.

«После того как зверьки заснули, их взвесили, убедились, что всё хорошо, и поместили до весны в холодильник. Каждую неделю сотрудники проверяют, всё ли у них хорошо», — говорится в сообщении.

Такая работа объясняется тем, что в естественных условиях тушканчики засыпают глубоко под землей в холоде. Во время спячки температура их тела падает, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5–6.

В начале ноября в Московском зоопарке белогрудые ежи также уснули на зиму. Животные заранее подготовили места для ночлега. Как уточнялось, спят они в углублениях, которые утепляют травой и сухими листьями. Иногда ежи зимуют несколько лет в одном и том же укрытии.