За последние пять лет спрос на живые елки в России упал в два раза
Спрос на живые елки в России упал в два раза с 2017 года. Люди чаще отдают предпочтение искусственным деревьям в целях экономии и из-за проживания в небольших квартирах. По мнению эксперта, живые ели также добавляют хлопот с утилизацией и постоянной уборкой осыпающихся иголок. В этом году подорожания и дефицита не ожидается, передает телеканал «Известия». На землях государственного лесного фонда заготовят около 55 тыс. новогодних елей.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.