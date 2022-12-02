За последние пять лет спрос на живые елки в России упал в два раза

За последние пять лет спрос на живые елки в России упал в два раза

2022-12-02 15:03:18

2022-12-02 15:03:18

2022-12-02 15:03:18

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