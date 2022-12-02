Больше 300 дорожных знаков закупит Псковская область

В Псковской области объявили аукцион для покупки около 350 дорожных знаков. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на портал госзакупок.

Региону требуется 59 дорожных знаков «Пешеходный переход», а также 54 знака «Обгон запрещен». Также потребуется 26 знаков «Главная дорога» и 18 знаков, обозначающих место остановки транспорта.

Максимальная стоимость контракта составит 1,065 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 7 декабря. Закупить дорожные знаки необходимо до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 79,6 млн рублей направят на установку новых светофоров. Работы выполнят на 119 участках дорог.