На новые светофоры в Волгоградской области потратят почти 80 млн рублей

В Волгоградской области 79,6 млн рублей направят на установку новых светофоров в 2023 году. В качестве заказчика выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства.

Подрядчик обустроит пешеходные переходы светофорами с солнечными батареями. Работы выполнят на 119 участках дорог в 23 районах региона. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 26 октября, победителя торгов выберут 28 октября. Подрядчик приступит к работам с даты подписания контракта. Установить светофоры необходимо до 25 мая.

Гарантия на светофоры будет составлять пять лет. Помимо установки конструкций, рабочим предстоит нанести разметку и поставить дорожные знаки.