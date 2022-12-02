Польская оппозиция сорвала голосование в сейме по антироссийской резолюции

Нижняя палата польского парламента (сейм) не смогла принять резолюцию, которая признала бы Россию страной, спонсирующей терроризм, так как против документа выступила оппозиция. Об этом 2 декабря сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

«Оппозиция вынула свои карты (использующиеся для электронного голосования. — Ред.), что привело к обструкции голосования, то есть формальному непринятию поправки», — цитирует Мюллера телеканал Polsat.

Отмечается, что конфликт в сейме возник, когда правящая в Польше партия «Право и справедливость» в последний момент попыталась добавить к тексту резолюции поправку, в которой на Россию возлагалась бы ответственность за крушение 10 апреля 2010 года польского правительственного самолета Ту-154М под Смоленском.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом» и призвал это сделать другие страны.

На следующий день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в комментарии «Известиям» заметил, что принятая польскими властями резолюция о признании властей России «террористическим режимом» является дешевым пиаром. По мнению депутата, Польша проявляет русофобские настроения, чтобы «заслужить очередной одобрительный кивок со стороны США». Он также подчеркнул, что польские власти забыли о роли советских войск в освобождении Польши от фашистской оккупации.