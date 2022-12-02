Эксперт предрек снижение цен на жилье при отмене льготной ипотеки

Для вторичного рынка жилья отмена льготной ипотеки на новостройки — хорошая новость, ведь тогда оба сегмента будут находиться в равных условиях, что справедливо. В дальнейшем мера может привести к снижению цен как на первичное, так и вторичное жилье в стране, заявил «Известиям» 2 декабря директор по вопросам вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

«По сути, льготная ипотека — это вмешательство в работу рыночных механизмов, которое в итоге оказало на первичный сегмент негативное влияние. Искусственная стимуляция спроса, который не оправдан, искусственное повышение цен привели к тому, что стоимость первичного жилья неимоверно раздута. И это можно назвать перекосом нерыночного свойства,», — сказал эксперт.

В компании ожидают заметный отток покупателей с рынка новостроек во вторичный сегмент — возможно, он будет выражаться в десятках процентов. Пока прогнозировать сложно, но это будет значительная часть сделок, сказал Шлома.

После отмены льготной ипотеки на новостройки всё будет регулироваться рыночными механизмами. По словам эксперта, чтобы покупатели не ушли полностью на вторичный рынок, застройщикам придется снижать цены — они должны быть конкурентоспособными. Вторичный рынок на это отреагирует тем же — уменьшением стоимости, «он будет биться за своего покупателя», добавил Шлома. Таким образом, естественным путем цены будут приходить к разумным значениям, уверен он.

«Тем не менее, неизбежно снижение спроса на всем рынке недвижимости. Особенно на фоне подъема ключевой ставки Центробанка, о возможности которого сейчас тоже идет речь. В любом случае условия для ипотечных заемщиков будут хуже, чем они были раньше, значит, и количество ипотечных сделок уменьшится», — считает эксперт.

По его мнению, льготная ипотека все-таки в каком-то виде останется, поскольку для определенной категории покупателей она необходима.

Ранее, 28 ноября, в интервью «Известиям» замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заявил, что ведомство выступает за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году. Он также уточнил, что за январь–октябрь в России ввели в строй рекордный объем нового жилья и в настоящее время на рынке есть баланс спроса и предложения.

Однако 1 декабря в Центробанке сообщили, что не видят поводов для того, чтобы сохранять программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках в прежнем виде.