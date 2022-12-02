Ритейлеры в РФ не планируют повышать цены на деликатесы к Новому году

Деликатесы не подорожают в России перед Новым годом, выяснили «Известия» у Ассоциации компаний розничной торговли. Ритейлеры добровольно заморозят цены на колбасы, икру, рыбу, фрукты и игристые вина. По мнению экспертов, отказ от повышения стоимости поможет торговым сетям не потерять своих покупателей. Обычно перед новым годом продукты дорожают на 10–15%, передает телеканал «Известия». В этом году цены, если и изменятся, то не более чем на 1–2%, cчитают в Министерстве сельского хозяйства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.