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Большое оживление: на Гавайях проснулся крупнейший в мире вулкан

Как извергается Мауна-Лоа
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Фото: REUTERS/Go Nakamura
На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, молчавший с 1984 года. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: Getty Images/Andrew Richard Hara
Первому извержению предшествовали десятки землетрясений, затем на склонах появились лавовые потоки
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: REUTERS/Go Nakamura
Любопытные тотчас же устремились к вулкану — понаблюдать за редким явлением
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: REUTERS/Go Nakamura
Местная геологическая служба предупредила, что людям необходимо остерегаться вулканических газов и пепла, которые могут достичь близлежащих районов
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: REUTERS/Go Nakamura
Это никого не остановило — все самые выгодные наблюдательные пункты были забиты
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Tayfun Coskun
Многие отправились в путешествие, прихватив семьи и даже домашних питомцев
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: Getty Images/Andrew Richard Hara
Чтобы избежать трагедий, местные власти разработали специальный маршрут, на котором наблюдение за извержением будет безопасно
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: Getty Images/Andrew Richard Hara
Пока текущие со склонов лавовые потоки не угрожают расположенным на острове населенным пунктам
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: REUTERS/Go Nakamura
Между тем воздух в окрестностях может быть не очень полезен для наблюдателей, тем более что рядом уже больше года извергается вулкан Килауэа
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: REUTERS/Go Nakamura
Ученые предупреждают, что ветер может очень далеко разносить ядовитые вулканические газы и частицы пепла. Они особенно опасны для людей, имеющих проблемы с органами дыхания
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: REUTERS/Go Nakamura
Тем не менее некоторые устраивают пикники на свежем воздухе с видом на извержение
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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях
Фото: Getty Images/Andrew Richard Hara
Мауна-Лоа — один из цепочки вулканов, сформировавших Гавайские острова. Он возвышается над Тихим океаном более чем на 4 тыс. м
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